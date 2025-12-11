  • Спортс
  • «Если бы Соболев много забивал, никто не обращал бы и внимания на компьютерные игры – в контракте же нет запретов? Мы играли в карты, домино, читали книги». Валерий Новиков о форварде «Зенита»
Бывший вратарь ЦСКА Валерий Новиков высказался о том, что нападающий «Зенита» Александр Соболев стал меньше играть в компьютерные игры.

«В мое время мы играли в карты, домино, читали книги. Компьютеров и мобильных телефонов ведь не было. Конечно, когда сидишь на базе, то нужно как-то проводить время после тренировок.

Он играет у себя дома после работы? Ну это же свободное время. Главное, что он ходит на тренировки, выполняет все требования тренерского штаба, а в свободное время может и поиграть, наверное. В контракте же нет у него запретов на игру в компьютер, верно?

Да и не только Соболев, думаю, сейчас этим занимается. Все же в нынешнее время люди много времени проводят за компьютером и телефоном. Если бы Соболев много забивал голов, то никто бы и внимания не обращал, во что он там играет у себя дома», – сказал Новиков.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
