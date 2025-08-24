  • Спортс
Глава Федерации лыжных гонок Воронежской области устроил потасовку с подростком в кофейне

Об этом сообщает телеграм-канал KARAKOSOFF.

Инцидент произошел в кофейне Санкт-Петербурга, куда Алексей Мананков и группа его спортсменов зашли позавтракать. 

По словам очевидцев, Мананков вышел из себя после ряда вопросов от подростка.

На видео из кофейни Мананков схватил подростка за голову, тот пытался его оттолкнуть, после чего завязалась стычка. Другие дети оттаскивали юного лыжника, а он пытался ударить Мананкова ногой.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм-канал KARAKOSOFF
logoсборная России (лыжные гонки)
происшествия
Алексей Мананков
