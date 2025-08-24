Глава Федерации лыжных гонок Воронежской области устроил потасовку с подростком в кофейне

Глава Федерации лыжных гонок Воронежской области устроил потасовку с подростком.

Об этом сообщает телеграм-канал KARAKOSOFF.

Инцидент произошел в кофейне Санкт-Петербурга, куда Алексей Мананков и группа его спортсменов зашли позавтракать.

По словам очевидцев, Мананков вышел из себя после ряда вопросов от подростка.

На видео из кофейни Мананков схватил подростка за голову, тот пытался его оттолкнуть, после чего завязалась стычка. Другие дети оттаскивали юного лыжника, а он пытался ударить Мананкова ногой.