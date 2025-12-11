Василий Березуцкий про «Урал»: «Екатеринбург – современный, энергичный город с классными людьми. Регион заслуживает быть представленным в РПЛ»
Василий Березуцкий: «Урал» заслуживает играть в РПЛ.
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Урала».
«Рад стать частью такого замечательного клуба, как «Урал»!
Провел несколько дней в Екатеринбурге. Несмотря на снег и холод, только самые приятные впечатления: город современный, энергичный, с классными людьми. Познакомился и с футбольной инфраструктурой – Академия, «Екатеринбург-Арена» – и скажу так: все на достойном уровне!
Город и регион заслуживают того, чтобы быть представленными в РПЛ. Обещаю весной вместе с командой приложить все усилия для того, чтобы решить эту задачу», – сказал Березуцкий.
Команда занимает второе мест в таблице Pari Первой лиги, имея 41 балл после 21 матча.
Что делать с Хаби Алонсо?25967 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Урала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости