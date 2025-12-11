Василий Березуцкий про «Урал»: «Екатеринбург – современный, энергичный город с классными людьми. Регион заслуживает быть представленным в РПЛ»

Василий Березуцкий: «Урал» заслуживает играть в РПЛ.

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Урала ».

«Рад стать частью такого замечательного клуба, как «Урал»!

Провел несколько дней в Екатеринбурге. Несмотря на снег и холод, только самые приятные впечатления: город современный, энергичный, с классными людьми. Познакомился и с футбольной инфраструктурой – Академия, «Екатеринбург-Арена » – и скажу так: все на достойном уровне!

Город и регион заслуживают того, чтобы быть представленными в РПЛ . Обещаю весной вместе с командой приложить все усилия для того, чтобы решить эту задачу», – сказал Березуцкий.

Команда занимает второе мест в таблице Pari Первой лиги, имея 41 балл после 21 матча.