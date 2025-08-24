Артем Дзюба: «Не думаю, что ЦСКА нужно помогать такими легковесными пенальти. У «Акрона» происходит прострел, мяч попадает в руку, а пенальти не ставят»

Артем Дзюба остался недоволен судейством в матче с ЦСКА.

«Акрон» уступил армейцам в гостях (1:3) в матче 6-го тура Мир РПЛ.

В начале второго тайма защитник хозяев Матвей Лукин нанес удар головой после подачи углового. Мяч попал в руку Артему Дзюбе в штрафной «Акрона». Главный судья матча Василий Казарцев назначил 11-метровый в пользу москвичей. Иван Обляков на 59-й минуте забил с точки.

«ЦСКА – хорошая команда, была тяжелая игра. Но пенальти какие‑то легковесные. То сначала кричали, что у меня была рука, судья то же самое говорит, а после оказывается, что она была у 19‑го номера.

После у нас происходит прострел, мяч попадает в руку, а пенальти не ставят. Не думаю, что ЦСКА нужно помогать, назначая такие легковесные пенальти», – сказал нападающий «Акрона».