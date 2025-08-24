Казарцев назначил пенальти в пользу ЦСКА за игру рукой Дзюбы. Обляков реализовал 11-метровый в ворота «Акрона»
В пользу ЦСКА назначен пенальти в игре с «Акроном».
Встреча 6-го тура Мир РПЛ проходит в Москве, впереди хозяева (3:1, второй тайм).
ЦСКА подал угловой в начале второго тайма, защитник армейцев Матвей Лукин нанес удар головой. Мяч попал в руку Артему Дзюбе в штрафной «Акрона».
Главный судья матча Василий Казарцев назначил 11-метровый в пользу москвичей. Иван Обляков на 59-й минуте забил с точки.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Увольнять ли Семака?40137 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости