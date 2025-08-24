Казарцев назначил пенальти в пользу ЦСКА за игру рукой Дзюбы. Обляков реализовал 11-метровый в ворота «Акрона»

В пользу ЦСКА назначен пенальти в игре с «Акроном».

Встреча 6-го тура Мир РПЛ проходит в Москве, впереди хозяева (3:1, второй тайм). ЦСКА подал угловой в начале второго тайма, защитник армейцев Матвей Лукин нанес удар головой. Мяч попал в руку Артему Дзюбе в штрафной «Акрона ». Главный судья матча Василий Казарцев назначил 11-метровый в пользу москвичей. Иван Обляков на 59-й минуте забил с точки. Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»