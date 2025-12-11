Глава ФНЛ об интересе Минспорта к футболу: «Им болеют несколько миллиардов людей на земле – это самый популярный вид спорта и в мире, и в России. Это обоснованно»

Глава ФНЛ об интересе Минспорта к футболу: самый популярный спорт в мире, и в РФ.

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ ) Наиль Измайлов объяснил внимание министра спорта РФ Михаила Дегтярева к футболу.

– Чем вы можете объяснить такое пристальное внимание министра спорта к футболу в последнее время?

– Футболом болеют несколько миллиардов людей на земле. Это самый популярный вид спорта и в мире, и в России. Больше всего болельщиков, больше всего поклонников, телезрителей именно у футбола.

Поэтому внимание Министерства спорта к футболу обоснованно. Оно распределяется в зависимости от влияния на массы. Футбол – самый массовый и доступный вид спорта как для взрослых, так и для детей. Поэтому здесь нет ничего необычного, – сказал Измайлов.

