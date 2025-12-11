  • Спортс
  • Глава ФНЛ об интересе Минспорта к футболу: «Им болеют несколько миллиардов людей на земле – это самый популярный вид спорта и в мире, и в России. Это обоснованно»
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов объяснил внимание министра спорта РФ Михаила Дегтярева к футболу.

– Чем вы можете объяснить такое пристальное внимание министра спорта к футболу в последнее время?

– Футболом болеют несколько миллиардов людей на земле. Это самый популярный вид спорта и в мире, и в России. Больше всего болельщиков, больше всего поклонников, телезрителей именно у футбола.

Поэтому внимание Министерства спорта к футболу обоснованно. Оно распределяется в зависимости от влияния на массы. Футбол – самый массовый и доступный вид спорта как для взрослых, так и для детей. Поэтому здесь нет ничего необычного, – сказал Измайлов.

Михаил Дегтярев: «Какой смысл содержать за счет налогоплательщиков столько африканских и латиноамериканских легионеров? У нас есть исторический шанс восстановить отечественную школу»

Дегтярев о Fan ID: «Чего бояться, я не понимаю? В чем проблема? Задача государства – не только в том, чтобы все получали удовольствие от просмотра, но и в обеспечении правопорядка»

Дегтярев о новом лимите в РПЛ: «Гуманный подход, хирургический. Самое мягкое решение со стороны государства. На месте футбольных функционеров провел бы митинг в поддержку»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Дегтярев
logoПервая лига
logoНаиль Измайлов
болельщики
Министерство спорта России
Политика
