  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дзюба ущипнул Кругового за сосок во время матча. Игрок ЦСКА не обратил внимания: «Не преувеличивайте»
Фото
112

Дзюба ущипнул Кругового за сосок во время матча. Игрок ЦСКА не обратил внимания: «Не преувеличивайте»

Артем Дзюба ущипнул Данила Кругового во время матча с ЦСКА.

«Акрон» уступил армейцам (1:3) в матче 6-го тура Мир РПЛ.

В одном из эпизодов матча Дзюба ущипнул Кругового за сосок, момент показали в трансляции матча. Арбитр Василий Казарцев не отреагировал на действия форварда.

«Я даже не заметил, не преувеличивайте», – сказал защитник ЦСКА после игры.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»

Увольнять ли Семака?40140 голосов
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoАкрон
logoДанил Круговой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дзюба забил Акинфееву, но ЦСКА – не его клиент. Кому из топов Артем кладет чаще?
11вчера, 18:10
Артем Дзюба: «Я столько в жизни не проигрывал. Это меня жизнь учит где-то молчать, наверное. Чем больше проигрываешь, тем больше исчезает желание играть»
75вчера, 17:05
Дзюба забил 243-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. У Артема 3+2 в 5 последних матчах
46вчера, 15:19
Главные новости
Маккенни подвергся расистским оскорблениям после матча с «Пармой». «Ювентус» осудил инцидент
6 минут назад
Алонсо про 3:0 с «Овьедо»: «Реал» доминировал в 1-м тайме и немного притормозил во 2-м. Винисиус отлично вышел и стал решающим фактором»
15вчера, 21:59
Фанаты «Овьедо» оскорбляли Винисиуса и желали ему смерти во время матча. В вингера «Реала» бросили бутылку, когда он праздновал второй гол Мбаппе
48вчера, 21:58Фото
«Реал» выиграл оба матча в Ла Лиге с общим счетом 4:0. Прошлый чемпионат начинали с победы и ничьей
26вчера, 21:43
Винисиус забил в Ла Лиге впервые с апреля. Вингер «Реала» прервал 7-матчевую безголевую серию в турнире
7вчера, 21:42
«Реал» выиграл 4 из 6 матчей при Алонсо. Единственное поражение – 0:4 от «ПСЖ»
14вчера, 21:36
Талалаев о Бубнове: «Такой рекламы «Балтике» еще никто не делал. Предлагаю руководству в профилакторий его отвезти, дать подлечиться, чтобы воспринимать футбол адекватнее»
83вчера, 21:29
Мбаппе ладонью закрыл рот Винисиусу, возмущавшемуся после ассиста в матче с «Овьедо». Вингер получил желтую за симуляцию незадолго до голевого действия
53вчера, 21:29Фото
У Мбаппе 47 голов за «Реал» во всех турнирах с начала прошлого сезона – больше всех в топ-5 лиг
41вчера, 21:28
Мбаппе забил 33 гола в 37 матчах за «Реал» в 2025 году
13вчера, 21:27
Ко всем новостям
Последние новости
МЛС. «Канзас Сити» Шапи против «Сиэтла», «Атланта» Миранчука и «Торонто» не забили, «Интер Майами» без Месси сыграл 1:1 с «Ди Си Юнайтед»
1821 минуту назадLive
Инкапиэ хочет уйти из «Байера». Клубы АПЛ интересуются защитником, отступные – 60 млн евро
126 минут назад
Тедеев о словах Дзюбы про необходимость усиления в «Акроне»: «Артем понимает, что игроков, как в «Зените» и «Спартаке», с ним не будет. Он привык всегда побеждать, ему небезразлично»
4вчера, 22:01
Тудор о 2:0 с «Пармой»: «Заслуженные три очка «Ювентуса». Было тяжело, но рано или поздно гол пришел бы»
3вчера, 21:45
Камбьязо получил прямую красную во 2-м тайме матча с «Пармой» за удар по лицу Левику
4вчера, 21:15Фото
У Жиру 2 гола в двух матчах за «Лилль» в Лиге 1. 38-летний форвард забил победный мяч в игре с «Монако» на 91-й минуте, на 99-й не реализовал пенальти
7вчера, 20:57
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лилля», «Ренн» вдевятером пропустил 4 гола от «Лорьяна»
29вчера, 18:45Live
«Ювентус» обыграл «Парму» в 1-м туре – 2:0. Влахович и Дэвид забили с пасов Йылдыза, Камбьязо удалили
22вчера, 20:38
Дэвид забил в дебютном матче за «Ювентус». Форвард замкнул прострел Йылдыза в игре с «Пармой»
2вчера, 20:36
Морено о 0:2 с «Балтикой»: «Хотелось бы взять на себя ответственность. Игроки «Сочи» пока не показывают максимум»
7вчера, 20:15