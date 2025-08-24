Дзюба ущипнул Кругового за сосок во время матча. Игрок ЦСКА не обратил внимания: «Не преувеличивайте»

Артем Дзюба ущипнул Данила Кругового во время матча с ЦСКА.

«Акрон » уступил армейцам (1:3) в матче 6-го тура Мир РПЛ .

В одном из эпизодов матча Дзюба ущипнул Кругового за сосок, момент показали в трансляции матча. Арбитр Василий Казарцев не отреагировал на действия форварда.

«Я даже не заметил, не преувеличивайте», – сказал защитник ЦСКА после игры.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»