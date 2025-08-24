Президент «Сьона»: «Вклад Миранчука в атаке был скромным, но он привнес опыт, интеллект и качество в игру. Антон не физический монстр, столкнулся с более жесткой и динамичной лигой»
Ранее Кристиан Константин заявил, что Миранчук удивился, что в чемпионате Швейцарии нужно много бегать. Антон на это ответил, что у него в «Сьоне» все было хорошо по пробегу без мяча.
«Как я отношусь к реакции Миранчука на мои слова? Антон – очень техничный футболист, хотя и не является физическим монстром. Со временем он стал больше работать без мяча. В «Динамо» я желаю ему стать определяющим игроком – с голами и результативными передачами.
Его период в «Сьоне» можно охарактеризовать как серьезную, но непростую адаптацию. Это был его первый опыт вне России, и он столкнулся с более жестким и динамичным чемпионатом. Его вклад в атаке был скромным — два гола и три передачи, но он внес стабильность в коллектив и помог развитию командной игры.
Антон не стал лидером статистики, однако привнес опыт, интеллект и качество в игру нашей команды. Его переход в «Динамо» символизирует признание его ценности и завершение швейцарского этапа карьеры, который оказался неоднозначным, но важным и структурирующим», – сказал Кристиан Константин.
В субботу Миранчук перешел из «Сьона» в московское «Динамо», подписав контракт по схеме «2+1».