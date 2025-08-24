«Краснодар» выиграл 5 матчей подряд с общим счетом 17:1. Сегодня – 6:0 с «Крыльями»
«Краснодар» одержал пять побед подряд.
Команда Мурада Мусаева сегодня разгромила «Крылья Советов» (6:0) в 6-м туре Мир РПЛ.
Также в августе «быки» обыграли «Динамо» (4:0 и 1:0), «Оренбург» (1:0) и «Сочи» (5:1).
Общий счет во всех пяти выигранных матчах – 17:1.
