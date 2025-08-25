Камбьязо получил прямую красную во 2-м тайме матча с «Пармой» за удар по лицу Левику

«Ювентус» доигрывал матч с «Пармой» в меньшинстве после удаления Андреа Камбьязо.

В 1-м туре Серии А туринцы одержали победу со счетом 2:0.

На 83-й минуте Камбьязо после борьбы в воздухе с Матиасом Левиком ударил соперника по щеке, после чего защитник «Пармы» упал на газон. Главный арбитр матча Маттео Марченаро показал игроку «Ювентуса » прямую красную карточку.

Скриншот: трансляция «Матч Футбол 1»