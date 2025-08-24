«МЮ» идет 16-м в АПЛ после двух туров. Команда Аморима стала 15-й в прошлом сезоне
«Манчестер Юнайтед» идет в нижней половине таблицы АПЛ после двух туров.
Команда Рубена Аморима сегодня сыграла вничью с «Фулхэмом» – 1:1. В стартовом туре она уступила «Арсеналу» – 0:1.
Набрав одно очко, манкунианцы разместились на 16-м месте в Премьер-лиге. В минувшем чемпионате они финишировали на 15-й строчке.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
