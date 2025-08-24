«Ювентус» – «Парма». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«Ювентус» примет «Парму» в 1-м туре Серии А.
Матч пройдет на «Альянц Стэдиум».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
Серия А. 1 тур
24 августа 18:45, Альянц Стэдиум
Увольнять ли Семака?38288 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости