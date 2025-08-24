Фонбет Кубок Блинова. «Северсталь» победила «Авангард» по буллитам и выиграла турнир, «Локомотив» был сильнее «Нефтехимика»
В Омске проходит Фонбет Кубок Блинова.
«Локомотив» – «Нефтехимик» – 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
0:1 – 3 Профака (Соколов)
1:1 – 13 Березкин (Сурин, Иванов)
2:1 – 16 Иванов (Сурин, Березкин)
3:1 – 30 Фроуз (Николаев, Никулин)
4:1 – 36 Сурин (Березкин, Иванов)
4:2 – 42 Белозеров (Юртайкин, Митякин)
5:2 – 49 Сергеев (Иванов, Березкин)
«Авангард» – «Северсталь» – 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:0, 0:1)
0:1 – 1 Лишка (Грудинин)
1:1 – 24 Гуляев (Шарипзянов)
2:1 – 25 Потуральски (Блажиевский, Волков)
2:2 – 31 Чебыкин (Скоренов, Абросимов)
2:3 – 34 Лишка (Грегуар, Пилипенко)
3:3 – 39 Гуляев (Почивалов)
3:4 – 65 Иванцов, ПБ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: «Северсталь» – 8 (4), «Авангард» – 7 очков (4), «Локомотив» – 4 (4), «Сибирь» – 1 (3), «Нефтехимик» – 0 (3).
