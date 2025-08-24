«МЮ» набрал 1 очко в первых двух турах АПЛ – это худший старт с 2022 года

«Манчестер Юнайтед» потерял очки в первых двух турах АПЛ.

Команда Рубена Аморима сегодня сыграла вничью с «Фулхэмом » в гостях – 1:1. В стартовом туре она уступила «Арсеналу» – 0:1.

У «МЮ» худший старт сезона с 2022 года, когда при Эрике тен Хаге клуб проиграл дважды подряд в начале чемпионата.

27 августа «Манчестер Юнайтед » встретится с «Гримсби» в Кубке лиги.