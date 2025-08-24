«МЮ» набрал 1 очко в первых двух турах АПЛ – это худший старт с 2022 года
«Манчестер Юнайтед» потерял очки в первых двух турах АПЛ.
Команда Рубена Аморима сегодня сыграла вничью с «Фулхэмом» в гостях – 1:1. В стартовом туре она уступила «Арсеналу» – 0:1.
У «МЮ» худший старт сезона с 2022 года, когда при Эрике тен Хаге клуб проиграл дважды подряд в начале чемпионата.
27 августа «Манчестер Юнайтед» встретится с «Гримсби» в Кубке лиги.
Увольнять ли Семака?40139 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости