У Грилиша два ассиста за «Эвертон» в матче с «Брайтоном». Столько же было за два прошлых сезона АПЛ в «Ман Сити»

Джек Грилиш набрал первые результативные очки за «Эвертон».

Англичанин дважды ассистировал партнерам в матче 2-го тура АПЛ с «Брайтоном » (2:0). Отличились Илиман Ндиай и Джеймс Гарнер.

Грилиш проводит второй матч за «Эвертон ». 29-летний вингер был арендован ливерпульским клубом этим летом у «Манчестер Сити ».

За два прошлых сезона в составе «горожан» Джек сделал две голевые передачи в 40 матчах АПЛ.