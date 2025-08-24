У Грилиша два ассиста за «Эвертон» в матче с «Брайтоном». Столько же было за два прошлых сезона АПЛ в «Ман Сити»
Джек Грилиш набрал первые результативные очки за «Эвертон».
Англичанин дважды ассистировал партнерам в матче 2-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:0). Отличились Илиман Ндиай и Джеймс Гарнер.
Грилиш проводит второй матч за «Эвертон». 29-летний вингер был арендован ливерпульским клубом этим летом у «Манчестер Сити».
За два прошлых сезона в составе «горожан» Джек сделал две голевые передачи в 40 матчах АПЛ.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
