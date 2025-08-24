🥇🥉 Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025. Петров и Штыль выиграли золото, Шляпникова взяла бронзу, россияне выступят в финалах на 6 дистанциях

Россияне поборются за медали в третий день ЧМ по гребле на байдарках и каноэ.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025 Милан, Италия 24 августа Каноэ-одиночка, женщины, 200 м 1. Людмила Лузан (Украина) – 46,09 2. Ярислейдиc Сирило Дубойс (Куба) – 46,27 3. Екатерина Шляпникова – 46,59 Байдарка-одиночка, женщины, 200 м 1. Нян Ван (Китай) – 41,46 2. Аня Остерман (Словения) – 41,61 3. Эмили Льюис (Великобритания) – 41,66... 7. Анастасия Долгова (Россия) – 42,35 Байдарка-одиночка, мужчины, 500 м 1. Йосеф Достал (Чехия) – 1.38,43 2. Адам Варга (Венгрия) – 1.38,52 3. Алекс Гранери (Испания) – 1.39,05 7. Максим Спесивцев (Россия) – 1.40,51 Каноэ-двойка, мужчины, 500 м 11:46 Российские участники: Захар Петров и Иван Штыль. Байдарка-двойка, мужчины, 500 м 11:53 Российские участники: Александр Сергеев и Виктор Гавриленко. Каноэ-четверка, женщины, 500 м 12:07 Российские участницы: София Штиль, Алина Ковалева, Марина Гуреева, Дарья Харченко. Каноэ-одиночка, женщины, 5000 м 15:03 Российская участница: Александра Власова. Каноэ-одиночка, мужчины, 5000 м 15:40 Российский участник: Илья Первухин. Байдарка-одиночка, женщины, 5000 м 16:15 Российская участница: Елена Миронченко. Байдарка-одиночка, мужчины, 5000 м 16:50 Российский участник: Дмитрий Авдеев. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала финалов – московское.