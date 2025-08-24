🥇🥉 Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025. Петров и Штыль выиграли золото, Шляпникова взяла бронзу, россияне выступят в финалах на 6 дистанциях
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025
Милан, Италия
24 августа
Каноэ-одиночка, женщины, 200 м
1. Людмила Лузан (Украина) – 46,09
2. Ярислейдиc Сирило Дубойс (Куба) – 46,27
3. Екатерина Шляпникова – 46,59
Байдарка-одиночка, женщины, 200 м
1. Нян Ван (Китай) – 41,46
2. Аня Остерман (Словения) – 41,61
3. Эмили Льюис (Великобритания) – 41,66...
7. Анастасия Долгова (Россия) – 42,35
Байдарка-одиночка, мужчины, 500 м
1. Йосеф Достал (Чехия) – 1.38,43
2. Адам Варга (Венгрия) – 1.38,52
3. Алекс Гранери (Испания) – 1.39,05
7. Максим Спесивцев (Россия) – 1.40,51
Каноэ-двойка, мужчины, 500 м
11:46
Российские участники: Захар Петров и Иван Штыль.
Байдарка-двойка, мужчины, 500 м
11:53
Российские участники: Александр Сергеев и Виктор Гавриленко.
Каноэ-четверка, женщины, 500 м
12:07
Российские участницы: София Штиль, Алина Ковалева, Марина Гуреева, Дарья Харченко.
Каноэ-одиночка, женщины, 5000 м
15:03
Российская участница: Александра Власова.
Каноэ-одиночка, мужчины, 5000 м
15:40
Российский участник: Илья Первухин.
Байдарка-одиночка, женщины, 5000 м
16:15
Российская участница: Елена Миронченко.
Байдарка-одиночка, мужчины, 5000 м
16:50
Российский участник: Дмитрий Авдеев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.
«Говорят, из сел нужно уезжать. А для чего?» Интервью с Захаром Петровым
Расписание финалов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025 в Италии