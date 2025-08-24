  • Спортс
3

🥇🥉 Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025. Петров и Штыль выиграли золото, Шляпникова взяла бронзу, россияне выступят в финалах на 6 дистанциях

Россияне поборются за медали в третий день ЧМ по гребле на байдарках и каноэ.

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-2025

Милан, Италия

24 августа

Каноэ-одиночка, женщины, 200 м

1. Людмила Лузан (Украина) – 46,09

2. Ярислейдиc Сирило Дубойс (Куба) – 46,27

3. Екатерина Шляпникова – 46,59

Байдарка-одиночка, женщины, 200 м

1. Нян Ван (Китай) – 41,46

2. Аня Остерман (Словения) – 41,61

3. Эмили Льюис (Великобритания) – 41,66...

7. Анастасия Долгова (Россия) – 42,35

Байдарка-одиночка, мужчины, 500 м

1. Йосеф Достал (Чехия) – 1.38,43

2. Адам Варга (Венгрия) – 1.38,52

3. Алекс Гранери (Испания) – 1.39,05

7. Максим Спесивцев (Россия) – 1.40,51

Каноэ-двойка, мужчины, 500 м

11:46

Российские участники: Захар Петров и Иван Штыль.

Байдарка-двойка, мужчины, 500 м

11:53

Российские участники: Александр Сергеев и Виктор Гавриленко.

Каноэ-четверка, женщины, 500 м

12:07

Российские участницы: София Штиль, Алина Ковалева, Марина Гуреева, Дарья Харченко.

Каноэ-одиночка, женщины, 5000 м

15:03

Российская участница: Александра Власова.

Каноэ-одиночка, мужчины, 5000 м

15:40

Российский участник: Илья Первухин.

Байдарка-одиночка, женщины, 5000 м

16:15

Российская участница: Елена Миронченко.

Байдарка-одиночка, мужчины, 5000 м

16:50

Российский участник: Дмитрий Авдеев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

«Говорят, из сел нужно уезжать. А для чего?» Интервью с Захаром Петровым

Расписание финалов чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ-2025 в Италии

