«Локомотив» предложил Баринову контракт на 4 года с самой высокой зарплатой в команде («СЭ»)

«Локомотив» все еще пытается удержать Дмитрия Баринова.

«Локомотив » сделал Дмитрию Баринову новое предложение о продлении контракта.

По информации «Спорт-Экспресса», железнодорожники предложили полузащитнику соглашение на 4 года с самой высокой зарплатой в команде. Клуб ждет ответа от игрока.

Ранее сообщалось , что 29-летний хавбек решил перейти в ЦСКА в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Мир РПЛ Баринов провел 17 матчей, отличившись 3 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .