«Локомотив» предложил Баринову контракт на 4 года с самой высокой зарплатой в команде («СЭ»)
«Локомотив» все еще пытается удержать Дмитрия Баринова.
«Локомотив» сделал Дмитрию Баринову новое предложение о продлении контракта.
По информации «Спорт-Экспресса», железнодорожники предложили полузащитнику соглашение на 4 года с самой высокой зарплатой в команде. Клуб ждет ответа от игрока.
Ранее сообщалось, что 29-летний хавбек решил перейти в ЦСКА в летнее трансферное окно.
В текущем сезоне Мир РПЛ Баринов провел 17 матчей, отличившись 3 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
