Медведев сломал ракетку после вылета с US Open

Даниил Медведев впервые с 2017-го проиграл на старте US Open.

Он уступил Бенжамену Бонзи 3:6, 5:7, 7:6(5), 6:0, 4:6.

Россиянин в этом году на «Шлемах» выиграл один матч – в пяти сетах у 418-й ракетки мира Касидита Самрея на Australian Open .

После поражения от Бонзи Медведев сломал ракетку.

Медведева почти спасли возня на трибунах и недотепа с камерой. Но нет – с US Open вылетел