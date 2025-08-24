Всероссийская федерация легкой атлетики начала тестирование спортсменок на гендерную принадлежность
ВФЛА начала тестирование российских спортсменок на гендерную принадлежность.
Международная ассоциации легкоатлетических ассоциаций (World Athletics) ранее обнародовала новые правила допуска легкоатлеток к своим турнирам, включая сентябрьский чемпионат мира в Токио. По решению World Athletics, спортсменки должны пройти генный скрининг SRY и подтвердить отсутствие в организме мужской Y-хромосомы.
«Всероссийская федерация легкой атлетики уже организовала забор соответствующих анализов в сборной команде России в рамках нового требования по тестированию спортсменок на ген SRY.
Тест уже сдали 30 человек, и процесс продолжается. Тестирование также будет организовано на финале «Королевы спорта» в Екатеринбурге», – рассказал исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
