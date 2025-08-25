У Мбаппе 47 голов за «Реал» во всех турнирах с начала прошлого сезона – больше всех в топ-5 лиг

У Килиана Мбаппе больше всего голов в топ-5 лиг с начала прошлого сезона.

Нападающий «Реала» сделал дубль в матче с «Овьедо» (3:0) во 2-м туре Ла Лиги . Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

С начала сезона-2024/25 на счету Мбаппе 47 голов за «Реал » во всех турнирах – больше всех в топ-5 лиг. Второе место среди бомбардиров занимает Харри Кейн (45 голов за «Баварию»), третьим идет Роберт Левандовски (42 гола за «Барселону»).

Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь .