  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Моуринью рассказал, что Мактоминей подарил ему футболку после матча ЛЧ: «Это меньшее, что он мог сделать. Я стал выпускать его в «МЮ», я оставлял Погба дома, чтобы Скотт играл»
20

Моуринью рассказал, что Мактоминей подарил ему футболку после матча ЛЧ: «Это меньшее, что он мог сделать. Я стал выпускать его в «МЮ», я оставлял Погба дома, чтобы Скотт играл»

Скотт Мактоминей подарил Жозе Моуринью свою футболку.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью рассказал, что полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей подарил ему свою футболку после матча. 

Португальская команда обыграла итальянскую со счетом 2:0 в 6-м туре Лиги чемпионов. 

– Я заметил, что вы вошли в зал с сумкой, и просто хотел узнать, не подарок ли это для журналистов, а также какой подарок вы хотели бы преподнести болельщикам «Бенфики»...

– Эта сумка моя. Там футболка Мактоминея. Это я стал выпускать его на поле [в «Манчестер Юнайтед»]. Это я оставлял Погба дома, чтобы выпустить [Скотта]. Самое меньшее, что он мог сделать, это подарить мне футболку.

– Если бы Скотт Мактоминей был одним из ваших игроков сегодня, что бы вы ему сказали, учитывая вашу привязанность к нему?

– Он был слишком уставшим, как физически, так и морально. Ему было грустно, потому что он проиграл. Такова природа игроков, которые привыкли побеждать. Он был рад поговорить со мной, он чувствовал себя счастливым, но ему было грустно, потому что он проиграл. Мы очень часто общаемся, – сказал Моуринью на послематчевой пресс-конференции. 

Что делать с Хаби Алонсо?25966 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Record
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПоль Погба
logoвысшая лига Португалия
logoБенфика
logoЖозе Моуринью
logoСкотт Мактоминей
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Италии. «Милан» примет «Сассуоло», «Наполи» в гостях у «Удинезе», «Интер» против «Дженоа», «Ювентус» сыграет с «Болоньей»
41 минуту назад
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
сегодня, 04:30
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
сегодня, 04:10
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
Ко всем новостям
Последние новости
Футболистка Келли об оценке внешности: «Неуверенным в себе молодым девушкам это неприятно. Но это знак того, что мы становимся более успешными, чем кому-то хотелось бы»
6 минут назад
«Фрайбург» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
31 минуту назад
Кечинов о Черчесове и «Динамо»: «Он бы не отказался. С этим тренером любая топ-команда будет бороться за самые высокие места»
51 минуту назад
«Удинезе» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:42
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
сегодня, 04:14
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
сегодня, 04:00
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
сегодня, 03:44
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19