Моуринью рассказал, что Мактоминей подарил ему футболку после матча ЛЧ: «Это меньшее, что он мог сделать. Я стал выпускать его в «МЮ», я оставлял Погба дома, чтобы Скотт играл»

Скотт Мактоминей подарил Жозе Моуринью свою футболку.

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью рассказал, что полузащитник «Наполи » Скотт Мактоминей подарил ему свою футболку после матча.

Португальская команда обыграла итальянскую со счетом 2:0 в 6-м туре Лиги чемпионов.

– Я заметил, что вы вошли в зал с сумкой, и просто хотел узнать, не подарок ли это для журналистов, а также какой подарок вы хотели бы преподнести болельщикам «Бенфики»...

– Эта сумка моя. Там футболка Мактоминея. Это я стал выпускать его на поле [в «Манчестер Юнайтед »]. Это я оставлял Погба дома, чтобы выпустить [Скотта]. Самое меньшее, что он мог сделать, это подарить мне футболку.

– Если бы Скотт Мактоминей был одним из ваших игроков сегодня, что бы вы ему сказали, учитывая вашу привязанность к нему?

– Он был слишком уставшим, как физически, так и морально. Ему было грустно, потому что он проиграл. Такова природа игроков, которые привыкли побеждать. Он был рад поговорить со мной, он чувствовал себя счастливым, но ему было грустно, потому что он проиграл. Мы очень часто общаемся, – сказал Моуринью на послематчевой пресс-конференции.