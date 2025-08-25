Медведев впервые с февраля 2019-го выпадет из топ-15

Даниил Медведев опустится в рейтинге ATP по итогам US Open .

Россиянин впервые с февраля 2019-го выпадет из топ-15.

В живом рейтинге он идет 16-м, но может опуститься еще ниже.

Медведев проиграл Бенжамену Бонзи и вылетел на старте третьего «Большого шлема» подряд.

