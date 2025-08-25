Медведев впервые с февраля 2019-го выпадет из топ-15
Даниил Медведев опустится в рейтинге ATP по итогам US Open .
Россиянин впервые с февраля 2019-го выпадет из топ-15.
В живом рейтинге он идет 16-м, но может опуститься еще ниже.
Медведев проиграл Бенжамену Бонзи и вылетел на старте третьего «Большого шлема» подряд.
Медведева почти спасли возня на трибунах и недотепа с камерой. Но нет – с US Open вылетел
Где Медведев будет в следующем году?2515 голосов
топ-20
топ-50
топ-100
выпадет из топ-100
вернется в топ-10
завершит карьеру
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
