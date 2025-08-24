У Перрена 1-й гол за «Краснодар» – на 3-й минуте матча с «Крыльями»
Гаэтан Перрен впервые забил за «Краснодар».
«Быки» в гостях играют с «Крыльями Советов» (2:0, первый тайм) в 6-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 3-й минуте полузащитник забежал в штрафную, сделав отбор в атаке. После этого француз направил мяч в дальний угол ворот, получив передачу от Дугласа Соареса.
Перрен перешел в «Краснодар» из «Осера» этим летом. Подробная статистика 29-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
