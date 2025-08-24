У Перрена 1-й гол за «Краснодар» – на 3-й минуте матча с «Крыльями»

Гаэтан Перрен впервые забил за «Краснодар».

«Быки» в гостях играют с «Крыльями Советов» (2:0, первый тайм) в 6-м туре Мир РПЛ . Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 3-й минуте полузащитник забежал в штрафную, сделав отбор в атаке. После этого француз направил мяч в дальний угол ворот, получив передачу от Дугласа Соареса.

Перрен перешел в «Краснодар » из «Осера» этим летом. Подробная статистика 29-летнего игрока доступна по ссылке .