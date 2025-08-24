Доннарумма согласовал личные условия с «Ман Сити». Сумма сделки составит менее 50 млн евро
Джанлуиджи Доннарумма согласовал условия контракта с «Манчестер Сити».
Вратарь «ПСЖ» заинтересован в переходе в команду Пепа Гвардиолы.
Ведутся переговоры между «Манчестер Сити» и «ПСЖ», сумма трансфера составит менее изначально запрошенных 50 млн евро, сообщает Фабрицио Романо.
При этом сделка по-прежнему зависит от ухода Эдерсона летом, и «Галатасарай» все еще заинтересован в бразильском вратаре.
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
