Доннарумма согласовал личные условия с «Ман Сити». Сумма сделки составит менее 50 млн евро

Джанлуиджи Доннарумма согласовал условия контракта с «Манчестер Сити».

Вратарь «ПСЖ» заинтересован в переходе в команду Пепа Гвардиолы.

Ведутся переговоры между «Манчестер Сити » и «ПСЖ », сумма трансфера составит менее изначально запрошенных 50 млн евро, сообщает Фабрицио Романо .

При этом сделка по-прежнему зависит от ухода Эдерсона летом, и «Галатасарай» все еще заинтересован в бразильском вратаре.