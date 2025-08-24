  • Спортс
  • Доннарумма согласовал личные условия с «Ман Сити». Сумма сделки составит менее 50 млн евро


Доннарумма согласовал личные условия с «Ман Сити». Сумма сделки составит менее 50 млн евро

Джанлуиджи Доннарумма согласовал условия контракта с «Манчестер Сити».

Вратарь «ПСЖ» заинтересован в переходе в команду Пепа Гвардиолы.

Ведутся переговоры между «Манчестер Сити» и «ПСЖ», сумма трансфера составит менее изначально запрошенных 50 млн евро, сообщает Фабрицио Романо.

При этом сделка по-прежнему зависит от ухода Эдерсона летом, и «Галатасарай» все еще заинтересован в бразильском вратаре.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
logoДжанлуиджи Доннарумма
возможные трансферы
logoПСЖ
logoМанчестер Сити
Фабрицио Романо
logoЭдерсон
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
деньги
