Дзюба забил 243-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. У Артема 3+2 в 5 последних матчах
Артем Дзюба упрочил рекорд российского футбола по голам.
Нападающий «Акрона» забил ЦСКА в матче 6-го тура Мир РПЛ (1:2, первый тайм).
На счету Дзюбы 3 гола и 2 результативные передачи в 5 последних матчах.
37-летний форвард забил 243-й гол в карьере. Лучшим бомбардиром в истории российского футбола Артем стал 9 марта. Тогда он забил 234-й мяч и превзошел Александра Кержакова.
Увольнять ли Семака?40129 голосов
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости