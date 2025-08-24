Дзюба забил 243-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. У Артема 3+2 в 5 последних матчах

Артем Дзюба упрочил рекорд российского футбола по голам.

Нападающий «Акрона» забил ЦСКА в матче 6-го тура Мир РПЛ (1:2, первый тайм).

На счету Дзюбы 3 гола и 2 результативные передачи в 5 последних матчах.

37-летний форвард забил 243-й гол в карьере. Лучшим бомбардиром в истории российского футбола Артем стал 9 марта. Тогда он забил 234-й мяч и превзошел Александра Кержакова.