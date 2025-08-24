  • Спортс
  • Воспитанника «Зенита» Запрягаева не пустили на матч молодежки клуба. Ранее защитника убрали из «Чисто Питер» из-за дружбы с Круговым
86

Василия Запрягаева не пустили на матч молодежки «Зенита» со «Спартаком».

«Меня не пустили на матч. На входе сказали, что это распоряжение исполнительного директора «Зенита» Максима Погорелого. Сослались на черный список. Каких-то причин внятных не сказали. Я был трезв и ничего до этого не нарушал», – рассказал экс-защитник «Чисто Питер».

По информации Sport Baza, футболист попытался вернуть деньги за билет, но ему отказали. Он написал заявление в полицию на превышение должностных полномочий со стороны сотрудников службы безопасности клуба.

Вероятной причиной отказа пропускать Запрягаева на матч является его дружба с защитником ЦСКА Данилом Круговым.

В январе 2024-го Круговой не стал продлевать контракт с «Зенитом», решив перейти в ЦСКА за полгода до конца соглашения. Этот переход вызвал недовольство у руководства питерского клуба, поэтому вторую половину сезона-2023/24 Круговой отыграл за «Зенит-2». Затем, по словам журналиста Салавата Муртазина, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов попросил «ЧП» не продлевать контракт с Запрягаевым.

Запрягаев является воспитанником «Зенита» и бывшим игроком «Зенита-2». В WINLINE Медиалиге играл за «Альфа-Банку» и «Чисто Питер» – медиафутбольный клуб «Зенита».

«Чисто Питер» расстался с лучшим защитником сезона – кажется, из-за его дружбы с Круговым

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Sport Baza
