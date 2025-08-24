Воспитанника «Зенита» Запрягаева не пустили на матч молодежки клуба. Ранее защитника убрали из «Чисто Питер» из-за дружбы с Круговым
«Меня не пустили на матч. На входе сказали, что это распоряжение исполнительного директора «Зенита» Максима Погорелого. Сослались на черный список. Каких-то причин внятных не сказали. Я был трезв и ничего до этого не нарушал», – рассказал экс-защитник «Чисто Питер».
По информации Sport Baza, футболист попытался вернуть деньги за билет, но ему отказали. Он написал заявление в полицию на превышение должностных полномочий со стороны сотрудников службы безопасности клуба.
Вероятной причиной отказа пропускать Запрягаева на матч является его дружба с защитником ЦСКА Данилом Круговым.
В январе 2024-го Круговой не стал продлевать контракт с «Зенитом», решив перейти в ЦСКА за полгода до конца соглашения. Этот переход вызвал недовольство у руководства питерского клуба, поэтому вторую половину сезона-2023/24 Круговой отыграл за «Зенит-2». Затем, по словам журналиста Салавата Муртазина, исполнительный директор «Зенита» Максим Погорелов попросил «ЧП» не продлевать контракт с Запрягаевым.
Запрягаев является воспитанником «Зенита» и бывшим игроком «Зенита-2». В WINLINE Медиалиге играл за «Альфа-Банку» и «Чисто Питер» – медиафутбольный клуб «Зенита».
«Чисто Питер» расстался с лучшим защитником сезона – кажется, из-за его дружбы с Круговым