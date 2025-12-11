Джеррард о фоле Рюдигера на Холанде: «Это было глупо, нельзя так делать в штрафной, особенно при наличии ВАР. Удивлен, что судья вообще подошел к экрану, это явный пенальти»
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал назначение пенальти в пользу «Манчестер Сити» в матче с «Реалом» в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1).
На 40-й минуте защитник мадридцев Антонио Рюдигер повалил нападающего соперника Эрлинга Холанда на газон в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен назначил пенальти, посмотрев повтор эпизода на мониторе.
«Это было глупо. В прошлом мы много раз отдавали должное Рюдигеру, потому что он отлично опекает соперника. Ему нравится задействовать свою физику и бороться с форвардами за счет нее, но это [фол на Холанде] было глупо, потому что так делать в штрафной нельзя. Особенно учитывая количество камер и наличие ВАР. Это не сойдет тебе с рук.
Я удивлен, что судья вообще подошел к экрану, ведь это явный пенальти», – сказал Джеррард.