Джеррард о фоле Рюдигера на Холанде: «Это было глупо, нельзя так делать в штрафной, особенно при наличии ВАР. Удивлен, что судья вообще подошел к экрану, это явный пенальти»

Стивен Джеррард высказался о пенальти в матче «Реала» и «Манчестер Сити».

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал назначение пенальти в пользу «Манчестер Сити » в матче с «Реалом » в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:1).

На 40-й минуте защитник мадридцев Антонио Рюдигер повалил нападающего соперника Эрлинга Холанда на газон в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Клеман Тюрпен назначил пенальти, посмотрев повтор эпизода на мониторе.

«Это было глупо. В прошлом мы много раз отдавали должное Рюдигеру, потому что он отлично опекает соперника. Ему нравится задействовать свою физику и бороться с форвардами за счет нее, но это [фол на Холанде] было глупо, потому что так делать в штрафной нельзя. Особенно учитывая количество камер и наличие ВАР. Это не сойдет тебе с рук.

Я удивлен, что судья вообще подошел к экрану, ведь это явный пенальти», – сказал Джеррард.