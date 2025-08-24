17-летний испанский велогонщик Мелендес погиб после попадания в завал на «Вуэльте Рибера дель Дуэро»
17-летний испанский велогонщик Иван Мелендес погиб от полученных в гонке травм.
Об этом сообщила пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).
На втором этапе многодневки «Вуэльта Рибера дель Дуэро» спортсмен попал в массовый завал. Позже он скончался в результате серьезных травм.
Мелендес выступал за команду Tenerife-Cabberty.
«Выражаем искренние соболезнования его семье, друзьям и всему сообществу велоспорта», – говорится в сообщении UCI.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: UCI
