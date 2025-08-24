«Краснодар» уничтожил «Крылья Советов» в гостях – 6:0! У Сперцяна гол с пенальти и 3 ассиста, у Кордобы дубль, у Перрена 1+1

«Краснодар» разгромил в гостях «Крылья Советов» (6:0) в 6-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Самара-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Гаэтан Перрен открыл счет на 3-й минуте с передачи Эдуарда Сперцян. Сам Сперцян на 13-й минуте реализовал пенальти. Джон Кордоба на 42-й отличился с паса Перрена. Жоау Батчи на 78-й отличился с еще одной передачи Сперцяна. На 86-й Кордоба стал автором дубля. На 90-й с еще одного паса Сперцяна забил Никита Кривцов.

Премьер-лига. 6 тур 24 августа 12:00, Самара-Арена Крылья Советов Завершен 0 - 6 Краснодар Матч окончен 90’ Кривцов

86’ Кордоба

82’ Петров Хмарин 82’ Дуглас Ленини 78’ Батчи

74’ Виктор Са Козлов 69’ Черников Кривцов 69’ Перрен Батчи Печенин Гальдамес 68’ Рахманович Раков 59’ Ахметов Витюгов 59’ Баняц 58’ Рассказов Сутормин 46’ Фернандо Баняц 46’ 2 тайм Перерыв 42’ Кордоба

13’ Сперцян

3’ Перрен

Крылья Советов Песьяков, Лепский, Божин, Ороз, Печенин, Рассказов, Бабкин, Фернандо, Ахметов, Рахманович, Марин Запасные: Иванисеня, Рассказов, Рахманович, Фролов, Евгеньев, Ахметов, Чернов, Солдатенков, Печенин, Фернандо, Кокарев, Игнатенко 1 тайм Краснодар: Агкацев, Петров, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Сперцян, Виктор Са, Перрен, Кордоба Запасные: Черников, Голиков, Петров, Дуглас, Перрен, Стежко, Виктор Са, Корякин, Мукаилов, Жубал

