  • «Краснодар» уничтожил «Крылья Советов» в гостях – 6:0! У Сперцяна гол с пенальти и 3 ассиста, у Кордобы дубль, у Перрена 1+1
168

«Краснодар» разгромил в гостях «Крылья Советов» (6:0) в 6-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Самара-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Гаэтан Перрен открыл счет на 3-й минуте с передачи Эдуарда Сперцян. Сам Сперцян на 13-й минуте реализовал пенальти. Джон Кордоба на 42-й отличился с паса Перрена. Жоау Батчи на 78-й отличился с еще одной передачи Сперцяна. На 86-й Кордоба стал автором дубля. На 90-й с еще одного паса Сперцяна забил Никита Кривцов.

Премьер-лига. 6 тур
24 августа 12:00, Самара-Арена
Крылья Советов
Завершен
0 - 6
Краснодар
Матч окончен
90’
  Кривцов
86’
  Кордоба
82’
Петров   Хмарин
82’
Дуглас   Ленини
78’
  Батчи
74’
Виктор Са   Козлов
69’
Черников   Кривцов
69’
Перрен   Батчи
Печенин   Гальдамес
68’
Рахманович   Раков
59’
Ахметов   Витюгов
59’
Баняц
58’
Рассказов   Сутормин
46’
Фернандо   Баняц
46’
2тайм
Перерыв
42’
  Кордоба
13’
  Сперцян
3’
  Перрен
Крылья Советов
Песьяков, Лепский, Божин, Ороз, Печенин, Рассказов, Бабкин, Фернандо, Ахметов, Рахманович, Марин
Запасные: Иванисеня, Рассказов, Рахманович, Фролов, Евгеньев, Ахметов, Чернов, Солдатенков, Печенин, Фернандо, Кокарев, Игнатенко
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Петров, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Черников, Сперцян, Виктор Са, Перрен, Кордоба
Запасные: Черников, Голиков, Петров, Дуглас, Перрен, Стежко, Виктор Са, Корякин, Мукаилов, Жубал
Увольнять ли Семака?38251 голос
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
онлайны
logoГаэтан Перрен
logoДжон Кордоба
logoЖоау Батчи
logoНикита Кривцов
