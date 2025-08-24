Матч окончен
«Краснодар» уничтожил «Крылья Советов» в гостях – 6:0! У Сперцяна гол с пенальти и 3 ассиста, у Кордобы дубль, у Перрена 1+1
«Краснодар» разгромил в гостях «Крылья Советов» (6:0) в 6-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «Самара-Арене».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Гаэтан Перрен открыл счет на 3-й минуте с передачи Эдуарда Сперцян. Сам Сперцян на 13-й минуте реализовал пенальти. Джон Кордоба на 42-й отличился с паса Перрена. Жоау Батчи на 78-й отличился с еще одной передачи Сперцяна. На 86-й Кордоба стал автором дубля. На 90-й с еще одного паса Сперцяна забил Никита Кривцов.
Премьер-лига. 6 тур
24 августа 12:00, Самара-Арена
Завершен
0 - 6
Увольнять ли Семака?38251 голос
Да, прямо сейчас
Да, но позже
Нет, сезон должен доработать
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости