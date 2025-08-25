Фанаты «Овьедо» оскорбляли Винисиуса и желали ему смерти во время матча. В вингера «Реала» бросили бутылку, когда он праздновал второй гол Мбаппе

Винисиуса оскорбляли во время матча Ла Лиги с «Овьедо».

«Реал » разгромил «Овьедо» на выезде (3:0) во 2-м туре Ла Лиги .

На 83-й минуте матча Винисиус, получивший желтую карточку за симуляцию незадолго до этого, отдал голевую передачу на Килиана Мбаппе . После этого бразилец начал что-то недовольно выкрикивать, вскидывая руку, и подбежавший к партнеру Мбаппе ладонью закрыл ему рот .

Журналист ESPN Хавьер Родригес Паскуаль утверждает, что причиной недовольства Винисиуса стало поведение фанатов «Овьедо », которые по ходу матча свистели бразильцу и выкрикивали в его адрес оскорбления и пожелания смерти.

После гола Мбаппе, когда Винисиус решил отпраздновать перед трибунами, один из болельщиков бросил на поле пластиковую бутылку. Вингер начал возмущаться после того, как арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэчеа попросил его отойти от трибуны.

Фото: x.com/Rodra10_97