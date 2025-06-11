Крупная победа России и покер Гладышева, «Зенит» перехватил Осипенко у «Динамо», Комличенко в «Локо», Абрамович не вернется в футбол, Овечкин внесен в список «Миротворца» и другие новости

1. Сборная России шикарно завершила сезон – разгром Беларуси 4:1 с покером Ярослава Гладышева . Это всего четвертый покер в истории сборной. Первые три гола форвард забил за 12 минут – национальный рекорд. Команда Карпина выиграла с крупным счетом 9 из 10 последних матчей. Тренер доволен и сбором команды , и Гладышевым , а по ситуации с «Динамо» пока отмалчивается .

2. Максим Осипенко переходит в «Зенит» – перехватили у «Динамо» , предложив более 3 млн евро в год. Медосмотр 31-летнего защитника запланирован на 18 июня .

3. Николай Комличенко присоединился к «Локомотиву» , заключив 3-летний контракт. Форвард отбился от уговоров Станковича и в «Локо» будет получать 7 млн рублей в месяц . Выбор игрок объяснил «сумасшедшими условиями, хорошим коллективом и удобной логистикой» .

4. Роман Абрамович не вернется в футбол после продажи «Челси» – откровения экс-владельца клуба опубликовали в новой книге о продаже «синих» . Там же бизнесмен русской поговоркой отбился от обвинений властей Великобритании.

5. Александр Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России». Светлана Журова удивлена, что хоккеист не попал туда раньше , Дмитрий Губерниев посоветовал не обращать внимания «на всякое говно» , а в МИД РФ объяснили все тем, что «киевский режим ни в ком не видит людей» .

6. В отборе ЧМ-2026 Нидерланды полихачили с Мальтой – 8:0, Мемфис Депай повторил бомбардирский рекорд Робина ван Перси. Все результаты дня – здесь .

В Южной Америке Бразилия обыграла Парагвай (1:0) за счет 2-го гола Винисиуса в отборе (первая победа при Анчелотти ) и вышла на ЧМ . Также на турнир квалифицировался Эквадор, сыгравший вничью с Перу (0:0). Аргентина сыграла 1:1 с Колумбией, Месси не забил в 4-м матче подряд за сборную.

7. ЦСКА ищет тренера – разные данные поступают как по Личке , так и по Черчесову . При этом у армейцев есть экстренный вариант – Алексей Березуцкий.

8. Зато хоккейный ЦСКА уже определился: Игорь Никитин расторг контракт с «Локомотивом», и уже сегодня армейцы должны объявить о его назначении .

9. Дженнаро Гаттузо стал главным кандидатом на пост тренера сборной Италии.

10. Трансферы. «Ман Сити» купил Шерки у «Лиона» за 36,5+6 млн евро. Джоб Беллингем перешел в «Боруссию» из «Сандерленда». «Ливерпуль» берет Виртца за 150 млн евро с учетом бонусов. «МЮ» готов продать Гарначо за 70 млн фунтов. Переход Меньяна в «Челси» сорвался .

11. Пять городов претендуют на проведение матча за Суперкубок России . РФС примет решение до 12 июня.

12. «Формула-1» представила календарь на сезон-2026.

13. «Ухта» уступила «Газпром-Югре» в 1-м матче финала чемпионата России по футзалу.

Цитаты дня

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор. Может быть, передадим название частной компании»

Гути о Ямале, надевшем кепку козырьком назад на пресс-конференции: «Когда он поедет на Ибицу, пусть надевает, но не в сборной Испании. Мне это не нравится»

Комличенко об импортозамещении: «Российская кола, я начал носить одежду российских брендов, у сборной появился российский экипировщик – у нас все есть. Мы, русские, со всем справимся»

Гвардиола о ситуации в Газе: «Больно. Мы можем думать, что гибель четырехлетних детей – это не наше дело, но следующие дети будут нашими. Дело не в идеологии, а в любви к жизни»

Акинфеев о роли денег: «У «Зенита» трансферов ниже 15 млн не видел в последнее время, а за 10 лет купили игроков чуть ли не на 300 млн. При этом твоя команда не может даже 5 млн тратить»