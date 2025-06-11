У Месси нет голов в 4 матчах за сборную после хет-трика в игре с Боливией

Лионель Месси не отметился результативностью в матче отбора ЧМ-2026 с Колумбией (1:1) и был заменен на 78-й минуте.

Таким образом, безголевая серия форварда сборной Аргентины продлилась до 4 игр (на этом отрезке у него один результативный пас).

Последний раз 37-летний игрок «Интер Майами » забивал за национальную команду в октябре прошлого года – в матче с Боливией (6:0).

Всего в 11 играх отбора ЧМ-2026 на счету Месси 6 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь .