У Месси нет голов в 4 матчах за сборную после хет-трика в игре с Боливией
Лионель Месси не отметился результативностью в матче отбора ЧМ-2026 с Колумбией (1:1) и был заменен на 78-й минуте.
Таким образом, безголевая серия форварда сборной Аргентины продлилась до 4 игр (на этом отрезке у него один результативный пас).
Последний раз 37-летний игрок «Интер Майами» забивал за национальную команду в октябре прошлого года – в матче с Боливией (6:0).
Всего в 11 играх отбора ЧМ-2026 на счету Месси 6 голов и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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