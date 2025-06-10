Карпин о покере Гладышева в матче с Беларусью: «Забил, молодец. Меня больше радует, как он выполнял установку»
Нападающий сборной России забил 4 мяча в товарищеском матче с командой Беларуси (4:1).
– Ярослав забил четыре, вы показали цифру 7 пальцами. Думали, что это реально произойдет?
– Семь дней потренировался, забил четыре. Я имел в виду это.
– Счастливы, что у вас 18 победных матчей, рекордная серия?
– Без понятия, не знал об этом. Мы же с Нигерией вничью сыграли. Главное, что победили. Не могу сказать, что делали то, что нужно на протяжении 90 минут, но большую часть матча.
– Что сказали Гладышеву?
– Я же не ожидаю, что кто‑то определенный забьет. Забил, молодец. Меня больше радует, как он выполнял установку.
– Как оцените его прогресс?
– Вызвали в сборную, вот и оценка. Весеннюю часть провел неплохо, поэтому и вызвали.
– Если продолжит забивать, то станет главным преследователем Дзюбы по голам?
– Не знаю.
– Многие тренеры не хотят сбивать темп и менять тех, кто забил много. Почему заменили?
– Желания не было давать играть больше, перед заменой он уже перестал выполнять установку, просто устал.
– Покер Гладышева важен, но как вам их взаимодействие с Сергеевым? Было бы хорошо их увидеть в одном клубе под руководством хорошего тренера?
– Я тут при чем? Наверное, хорошо, если бы все сборники играли в одной команде под руководством хорошего тренера. Тогда было бы одно удовольствие, – сказал главный тренер сборной России.