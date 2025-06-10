Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор. Может быть, передадим название частной компании»

Министр спорта Татарстана высказался о будущем названии школы Загитовой.

Ранее стало известно, что глава республики Рустам Минниханов одобрил проект Центра фигурного катания Алины Загитовой, который планируется построить в Казани.

«Что касается цифр, то здесь лучше спросить строителей, я здесь не совсем компетентен. Мы больше отвечали за техническую составляющую, за ТЗ. Вместе с Алиной мы отстаивали необходимые помещения.

По источникам финансирования посмотрим, как складываться ситуация будет. Есть идея по поводу нейминга – время сейчас непростое, может быть, передадим название частной компании. Есть определенные варианты.

Вообще, СМИ неправильно трактуют историю с дворцом, ошибочно считая, что он будет назваться в честь Алины. Будет объект, внутри которого будет располагаться школа либо академия Загитовой, но сам дворец фигурного катания будет называться по‑другому.

Давайте говорить откровенно, девчонке 23 года, называть ее именем стадион – это перебор. Возможно, есть такие преценденты в мире, но на данный момент мы говорим только о проекте внутри дворца, который будет заниматься «контентом» – а именно воспитанием будущих чемпионов в фигурном катании», – сказал Владимир Леонов.

Школа Загитовой за миллиард: вот такой она будет