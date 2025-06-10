Дмитрий Губерниев отреагировал на внесение Овечкина в список «Миротворца».

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона » Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».

«Овечкин в «Миротворце»? Там есть прекрасные люди. Например, я.

Считаю, Александру не нужно обращать внимание на всякое говно. Это ничего не значит ни в его жизни, ни в моей», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев .

Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»