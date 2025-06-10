Губерниев об Овечкине в списке «Миротворца»: «Там есть прекрасные люди. Я, например. Александру не нужно обращать внимание на всякое говно»
Дмитрий Губерниев отреагировал на внесение Овечкина в список «Миротворца».
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин попал в список сайта «Миротворец».
«Овечкин в «Миротворце»? Там есть прекрасные люди. Например, я.
Считаю, Александру не нужно обращать внимание на всякое говно. Это ничего не значит ни в его жизни, ни в моей», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»
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