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Комличенко об импортозамещении: «Российская кола, я начал носить одежду российских брендов, у сборной появился российский экипировщик – у нас все есть. Мы, русские, со всем справимся»

Николай Комличенко оценил успехи импортозамещения в России.

«У нас же все есть. В магазинах – все продукты, техника, одежда. Наверное, там где-то и думают, что у нас чего-то не хватает, но это же не так. Мы, русские, со всем справимся.

У нас есть импортозамещение. Оно же и позволяет нашим товарам развиваться. Та же «Вкусно – и точка», российская кола – первое, что приходит на ум. Я начал носить одежду российских брендов, мне нравится. У сборной России появился российский экипировщик (Jogel – Спортс’‘), у них классная форма», – сказал нападающий «Локомотива».

Николай Комличенко: «Вкусно – и точка» лучше «Мака» точно. У нас мясо вкуснее, у них – шляпа»

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?17410 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНиколай Комличенко
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Jogel
logoстиль
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