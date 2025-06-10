Комличенко об импортозамещении: «Российская кола, я начал носить одежду российских брендов, у сборной появился российский экипировщик – у нас все есть. Мы, русские, со всем справимся»
Николай Комличенко оценил успехи импортозамещения в России.
«У нас же все есть. В магазинах – все продукты, техника, одежда. Наверное, там где-то и думают, что у нас чего-то не хватает, но это же не так. Мы, русские, со всем справимся.
У нас есть импортозамещение. Оно же и позволяет нашим товарам развиваться. Та же «Вкусно – и точка», российская кола – первое, что приходит на ум. Я начал носить одежду российских брендов, мне нравится. У сборной России появился российский экипировщик (Jogel – Спортс’‘), у них классная форма», – сказал нападающий «Локомотива».
Николай Комличенко: «Вкусно – и точка» лучше «Мака» точно. У нас мясо вкуснее, у них – шляпа»
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?17410 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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