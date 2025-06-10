Гаттузо – главный кандидат на пост тренера сборной Италии. Пиоли отказался возглавить команду
Дженнаро Гаттузо может возглавить сборную Италии.
Ранее стало известно, что от работы главным тренером национальной команды отказался Клаудио Раньери. Стефано Пиоли тоже отклонил предложение.
Теперь главным кандидатом на этот пост является Дженнаро Гаттузо, сообщает Джанлука Ди Марцио. Не исключено, что Итальянская федерация футбола (FIGC) также рассмотрит кандидатуры Даниэле де Росси и Фабио Каннаваро.
Последним местом работы Гаттузо был «Хайдук» – итальянец возглавлял хорватскую команду с июня 2024 года по июнь 2025-го.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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