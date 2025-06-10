Абрамович не вернется в футбол после продажи «Челси»: «С этим в моей жизни покончено. Возможно, однажды я смогу посетить матч и попрощаться, но не более»

Роман Абрамович заявил, что больше не планирует владеть футбольными клубами.

Абрамович продал «Челси » в мае 2022 года за 2,34 миллиарда фунтов. Бизнесмен владел клубом с 2003 года.

«Возможно, однажды я смогу посетить матч и попрощаться должным образом, но не более. Меня не интересует какая-либо роль в футбольном клубе, тем более профессиональная.

Возможно, я мог бы помогать с академиями и молодежью, предоставляя больше возможностей людям в трудном положении, если бы возникла инициатива, которая могла бы что-то изменить.

Но что касается владения клубом или профессиональной роли, с этим в моей жизни покончено», – приводит Daily Mail слова Абрамовича из книги «Под санкциями: история продажи «Челси» изнутри».

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