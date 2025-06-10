Валерий Карпин: «Доволен этим сбором. По игре мне больше понравился матч с Нигерией, чем с Беларусью. Все ребята молодцы»

Валерий Карпин подвел итоги матча со сборной Беларуси.

Сборная России одержала победу со счетом 4:1 в товарищеской встрече.

– Нам показали вашу реакцию во время забитых мячей Гладышева в первом тайме. И там вообще не до радости, там иные эмоции.

– Была задумчивость, как еще улучшить нашу игру в атаке, как располагаться. Понятно, что лучше бы было не пропускать, была серия рикошетов. Можно сказать, случайность. Все зависит не только от одной команды. После счета 4:0 перестали вперед играть, бежать, соперник больше начал катать мяч на нашей половине поля. Удовлетворение от матча.

Я доволен этим сбором. Например, по игре мне больше понравился матч с Нигерией, чем с Беларусью. Ребята все выдержали, особенно центральные защитники. Все ребята молодцы. Отработали сборы с точки зрения дисциплины, тренировочного процесса, а также выполняли на поле все, что должны были выполнять.

– Есть ли такие игроки, кто может не получить в ближайшее время вызова в сборную. Кто не доработал на сборах?

– Есть такие. Всегда такие есть. Кто‑то лучше, кто‑то хуже. Будем смотреть по текущему состоянию. Митрюшкин не появился на поле из‑за вынужденных замен, – сказал главный тренер сборной России.