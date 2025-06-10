Россия крупно выиграла 9 из 10 последних матчей. Общий счет – 49:2

Сборная России крупно выиграла 9 из 10 последних матчей.

Сегодня команда Валерия Карпина победила команду Беларуси в товарищеском матче со счетом 4:1.

С ноября 2023 года сборная России провела 10 матчей, 9 раз одержав победы с разницей в три мяча или более. Исключением стала ничья со сборной Нигерии 6 июня этого года (1:1).

Общий счет последних 10 игр – 49:2.