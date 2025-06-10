Депай забил 50 голов за Нидерланды и повторил рекорд ван Перси
Никто не забил за сборную Нидерландов больше Мемфиса Депая.
Нападающий, представляющий «Коринтианс», сделал дубль в игре с Мальтой в квалификации ЧМ-2026. Он реализовал пенальти на 9-й минуте и забил с игры на 16-й.
В 102 играх за национальную команду у Депая 50 голов. Ровно такие же показатели у Робина ван Перси, лучшего бомбардира в истории страны.
Подробно со статистикой Мемфиса, ранее выступавшего за «Атлетико», «Барселону», «Лион», «Манчестер Юнайтед» и ПСВ, можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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