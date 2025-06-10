Депай забил 50 голов за Нидерланды и повторил рекорд ван Перси

Никто не забил за сборную Нидерландов больше Мемфиса Депая.

Нападающий, представляющий «Коринтианс », сделал дубль в игре с Мальтой в квалификации ЧМ-2026. Он реализовал пенальти на 9-й минуте и забил с игры на 16-й.

В 102 играх за национальную команду у Депая 50 голов. Ровно такие же показатели у Робина ван Перси, лучшего бомбардира в истории страны.

Подробно со статистикой Мемфиса, ранее выступавшего за «Атлетико », «Барселону», «Лион », «Манчестер Юнайтед » и ПСВ, можно ознакомиться здесь .