ЦСКА не ведет переговоры с Личкой. Клуб не определился с основным кандидатом на пост тренера («РБ Спорт»)

ЦСКА не ведет переговоры с Марцелом Личкой.

«РБ Спорт» опроверг информацию Metaratings о том, что стороны близки к заключению сделки.

По данным источника, ЦСКА не определился с основным кандидатом на пост главного тренера.

Руководство продолжает обсуждать варианты на замену Марко Николичу, при этом с экс-тренером «Динамо » переговоры не ведутся.