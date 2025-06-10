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ЦСКА не ведет переговоры с Личкой. Клуб не определился с основным кандидатом на пост тренера («РБ Спорт»)

ЦСКА не ведет переговоры с Марцелом Личкой.

«РБ Спорт» опроверг информацию Metaratings о том, что стороны близки к заключению сделки.

По данным источника, ЦСКА не определился с основным кандидатом на пост главного тренера.

Руководство продолжает обсуждать варианты на замену Марко Николичу, при этом с экс-тренером «Динамо» переговоры не ведутся.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?17410 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoДинамо Москва
logoМарцел Личка
logoпремьер-лига Россия
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