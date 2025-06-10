Джоб Беллингем перешел в «Боруссию» из «Сандерленда». Контракт – до 2030-го
«Боруссия» объявила о переходе Джоба Беллингема.
19-летний полузащитник подписал контракт до 2030 года.
Ранее сообщалось, что дортмундский клуб заплатит «Сандерленду» 33+5 млн евро. В Германии Беллингем будет зарабатывать 3,5 млн евро в год.
Фото: x.com/BVB
За «Боруссию» с 2020 по 2023 годы выступал Джуд Беллингем, старший брат Джоба.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Боруссии»
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