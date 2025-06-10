ЦСКА планирует объявить о назначении Никитина в ближайшее время. Вероятно, он возглавит клуб 11 июня («СЭ»)
ЦСКА планирует объявить о назначении Игоря Никитина в ближайшее время.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб из Москвы намерен в ближайшее время объявить о назначении Никитина на пост главного тренера. Вероятно, это произойдет 11 июня.
Сегодня появилась информация о том, что «Локомотив» расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным. Срок соглашения был рассчитан до 2027 года.
«Локомотив» под руководством тренера выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне. До работы в ярославском клубе Никитин был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости