ЦСКА планирует объявить о назначении Никитина в ближайшее время. Вероятно, он возглавит клуб 11 июня («СЭ»)

ЦСКА планирует объявить о назначении Игоря Никитина в ближайшее время.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », клуб из Москвы намерен в ближайшее время объявить о назначении Никитина на пост главного тренера. Вероятно, это произойдет 11 июня.

Сегодня появилась информация о том, что «Локомотив » расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным . Срок соглашения был рассчитан до 2027 года.

«Локомотив» под руководством тренера выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне. До работы в ярославском клубе Никитин был тренером ЦСКА , с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала.