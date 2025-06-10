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Гути о Ямале, надевшем кепку козырьком назад на пресс-конференции: «Когда он поедет на Ибицу, пусть надевает, но не в сборной Испании. Мне это не нравится»

Гути раскритиковал Ламина Ямаля за внешний вид.

17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании пришел на пресс-конференцию после победы над Францией (5:4) в Лиге наций в кепке, надетой козырьком назад.

«Я не знаю, впервые ли вижу парня с кепкой задом наперед. Мне это не нравится. Потому что он в сборной Испании! Когда он поедет на Ибицу и куда-то еще – пожалуйста, пусть надевает, но не на пресс-конференции сборной Испании. Мне это не нравится.

Это не вина Ламина, он в конце концов делает то, что хочет. Проблема в том, что рядом нет того, кто скажет: «Слушай, на пресс-конференцию лучше пойти без кепки», – заявил бывший полузащитник «Реала» в программе El Chiringuito. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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