Гути о Ямале, надевшем кепку козырьком назад на пресс-конференции: «Когда он поедет на Ибицу, пусть надевает, но не в сборной Испании. Мне это не нравится»
Гути раскритиковал Ламина Ямаля за внешний вид.
17-летний вингер «Барселоны» и сборной Испании пришел на пресс-конференцию после победы над Францией (5:4) в Лиге наций в кепке, надетой козырьком назад.
«Я не знаю, впервые ли вижу парня с кепкой задом наперед. Мне это не нравится. Потому что он в сборной Испании! Когда он поедет на Ибицу и куда-то еще – пожалуйста, пусть надевает, но не на пресс-конференции сборной Испании. Мне это не нравится.
Это не вина Ламина, он в конце концов делает то, что хочет. Проблема в том, что рядом нет того, кто скажет: «Слушай, на пресс-конференцию лучше пойти без кепки», – заявил бывший полузащитник «Реала» в программе El Chiringuito.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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