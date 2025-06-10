«Ман Сити» купил Шерки у «Лиона» за 36,5+6 млн евро. Контракт – до 2030 года

Райан Шерки перешел в «Манчестер Сити».

Английский клуб объявил о трансфере полузащитника «Лиона». Стороны заключили контракт до 2030 года.

Французы сообщили , что стоимость сделки составила 36,5 миллиона евро, еще 6 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов. Также «Лион » получит 15% от суммы следующей продажи футболиста.

В минувшем сезоне Лиги 1 Райан провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь .

Фото: https://www.mancity.com/