«Ман Сити» купил Шерки у «Лиона» за 36,5+6 млн евро. Контракт – до 2030 года
Райан Шерки перешел в «Манчестер Сити».
Английский клуб объявил о трансфере полузащитника «Лиона». Стороны заключили контракт до 2030 года.
Французы сообщили, что стоимость сделки составила 36,5 миллиона евро, еще 6 миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов. Также «Лион» получит 15% от суммы следующей продажи футболиста.
В минувшем сезоне Лиги 1 Райан провел 30 матчей, отличившись 8 голами и 11 ассистами. Его статистика – здесь.
Фото: https://www.mancity.com/
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Манчестер Сити»
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