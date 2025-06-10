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  • Журова об Овечкине в списке «Миротворца»: «Саша создал Putin Team, странно, что его не внесли раньше. Предполагаю, кто-то сказал: «Почему Газманов есть в базе, а Овечкина нет?»
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Журова об Овечкине в списке «Миротворца»: «Саша создал Putin Team, странно, что его не внесли раньше. Предполагаю, кто-то сказал: «Почему Газманов есть в базе, а Овечкина нет?»

Светлана Журова высказалась о внесении Александра Овечкина в список «Миротворца».

Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» попал в базу сайта «Миротворец». 

«Видимо, по логике украинцев все подряд покушаются на целостность их страны, в том числе и Овечкин. Странно, что они не внесли Овечкина в базу «Миротворец» раньше.

Саша создал Putin Team, уже за это его должны были включить в этот список как минимум. Россиян за меньшие какие-то дела, поступки включали в «Миротворец». Эти списки составляются заранее, и постепенно оглашают новые имена.

Это же просто пиар, сотрясание воздуха. Нахождение в базе «Миротворец» никак не помешает Овечкину, у него не будет никаких ограничений в жизни, никаких проблем с визами и въездом в ЕС и США.

Вполне предполагаю, что кто-то сказал, а почему в «Миротворце» есть Газманов, а Овечкина до сих пор нет? Хотя Газманов просто поет на патриотических концертах.

У него замечательные песни, которые не так давно все любили на Украине в том числе», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Журова.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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