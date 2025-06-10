«Ливерпуль» покупает Виртца у «Байера» за 150 млн евро с учетом бонусов
Флориан Виртц близок к переходу в «Ливерпуль».
Английский клуб устно согласовал с «Байером» трансфер 22-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Стоимость сделки составит 150 миллионов евро с учетом бонусов.
Со стороной игрока мерсисайдцы достигли договоренности еще две недели назад. Сейчас Флориан готовится к прохождению медосмотра и подписанию контракта с новым клубом.
В минувшем сезоне Бундеслиги Виртц провел 31 матч, отличившись 10 голами и 12 ассистами. Его статистика – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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