«Ливерпуль» покупает Виртца у «Байера» за 150 млн евро с учетом бонусов

Флориан Виртц близок к переходу в «Ливерпуль».

Английский клуб устно согласовал с «Байером » трансфер 22-летнего полузащитника, сообщает Фабрицио Романо. Стоимость сделки составит 150 миллионов евро с учетом бонусов.

Со стороной игрока мерсисайдцы достигли договоренности еще две недели назад. Сейчас Флориан готовится к прохождению медосмотра и подписанию контракта с новым клубом.

В минувшем сезоне Бундеслиги Виртц провел 31 матч, отличившись 10 голами и 12 ассистами. Его статистика – здесь .