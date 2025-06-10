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Пять городов претендуют на проведение матча за Суперкубок России. РФС примет решение до 12 июня

На проведение OLIMPBET Суперкубка России претендуют пять городов.

Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«До 12 июня будет принято решение по месту проведения матча за Суперкубок России, мы должны определить стадион за месяц до игры.

Вчера закончился прием заявок, мы их проанализируем, обсудим с участниками. Сейчас на проведение матча претендуют порядка пяти городов, но пока не могу их называть, чтобы не было давления», – сказал Митрофанов.

В матче за Суперкубок сыграют «Краснодар», выигравший Мир РПЛ, и ЦСКА, ставший обладателем FONBET Кубка России.

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Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoOLIMPBET Суперкубок России
logoЦСКА
logoКраснодар
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Митрофанов
ТАСС
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