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Чемпионат России по футзалу. Финал. «Ухта» уступила «Газпром-Югре» в первом матче за золото, «Тюмень» сравняла счет в серии за бронзу

«Ухта» уступила «Газпром-Югре» в 1-м матче финала чемпионата России по футзалу.

КПРФ уступил «Тюмени» во втором матче серии за третье место.

Чемпионат России по футзалу

БЕТСИТИ Суперлига

Финал

10 июня

Ухта – Газпром-Югра – 2:4 (1:1)

Счет в серии: 0-1

11 июня

Ухта – Газпром-Югра – 19.30

15 июня

Газпром-Югра – Ухта – 14.00

16 июня

Газпром-Югра – Ухта – 16.30

Серия за третье место

9 июня

КПРФ – Тюмень – 3:1 (2:1)

Счет в серии: 1-0

10 июня

КПРФ – Тюмень – 3:4 (3:3)

Счет в серии: 1-1 

15 июня

Тюмень – КПРФ – 11.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Новое класико нашего футзала – в финале: боссы пенальти против суператаки с бразильцем

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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