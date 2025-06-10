Чемпионат России по футзалу. Финал. «Ухта» уступила «Газпром-Югре» в первом матче за золото, «Тюмень» сравняла счет в серии за бронзу
«Ухта» уступила «Газпром-Югре» в 1-м матче финала чемпионата России по футзалу.
КПРФ уступил «Тюмени» во втором матче серии за третье место.
БЕТСИТИ Суперлига
Финал
10 июня
Ухта – Газпром-Югра – 2:4 (1:1)
Счет в серии: 0-1
11 июня
Ухта – Газпром-Югра – 19.30
15 июня
Газпром-Югра – Ухта – 14.00
16 июня
Газпром-Югра – Ухта – 16.30
Серия за третье место
9 июня
КПРФ – Тюмень – 3:1 (2:1)
Счет в серии: 1-0
10 июня
КПРФ – Тюмень – 3:4 (3:3)
Счет в серии: 1-1
15 июня
Тюмень – КПРФ – 11.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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